The Rolling Stones, a gennaio due imperdibili documentari sulla band

Starz ha annunciato che il documentario "The Rolling Stones Olé! Olé! Olé!: A Trip Across Latin America" andrà in onda sul canale statunitense il 15 gennaio 2017 e il documentario sullo storico concerto "Havana Moon" il 22 gennaio 2017.

"The Rolling Stones Olé! Olé! Olé!: A Trip Across Latin America" offre un intimo racconto del celebre gruppo musicale britannico e segue il tour di inizio 2016 attraverso dieci città dell'America Latina. Il documentario ripropone le straordinarie performance live fino alla tappa a Cuba.

"Havana Moon" racconta i dettagli dello storico concerto a L'Avana. Tra le esibizioni presenti "(I Can’t Get No) Satisfaction", "It’s Only Rock ‘n’ Roll", "Wild Horses", "Honky Tonk Women", "Sympathy For The Devil", "Paint It Black" e "Miss You."

Entrambi i documentari saranno disponibili in download e streaming attraverso l'applicazione di Starz a partire dal 15 gennaio 2017.

