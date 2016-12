Music Quiz: da Michela Andreozzi a Nicola Savino, tutti gli ospiti della seconda puntata 23/12/2016 20:45 La seconda puntata di "Music Quiz" va in onda su Rai 1 il 23 dicembre 2016. Il programma televisivo "Music Quiz" giunge alla seconda puntata, in onda su Rai 1 il 23 dicembre 2016. Il game show musicale è condotto da Amadeus dall’Auditorium Rai di Napoli. Gli ospiti della puntata sono Michela Andreozzi, Maria Grazia Cucinotta, Valentina Corti, Lorella Cuccarini, Massimo Ghini, Massimo Ciavarro, Sergio Friscia e Nicola Savino. Music Quiz - Canzoni e cover Partecipano allo show come guest star i Ricchi e poveri, che si esibiscono in brani di altri artisti, e Luca Ward, il quale recita testi di alcuni brani come fossero testi teatrali. La prima puntata di "Music Quiz" ha registrato 3milioni e 754 mila spettatori, con uno share del 17,8%. © Riproduzione riservata

Luigi Spezzi Scritto da Home

Galleria fotografica

Altri articoli Home

Serie TV / News Travelers, la serie tv dove la coscienza viaggia indietro nel tempo La serie televisiva "Travelers" ha debuttato sul canale canadese Showcase il 17 ottobre 2016 ed è resa disponibile sulla piattaforma streaming Netflix il 23 dicembre 2016. Creata da Brad Wright, offre al pubblico un nuovo racconto dai toni futuristici. L'impostazione narrativa della fiction richiama quella di altre produzioni, tr...

Serie TV / News Laura XMas House Party, canzoni e ospiti in un clima natalizio La terza puntata di "House Party" va in onda su Canale 5 il 21 dicembre 2016. Laura Pausini è la principale protagonista del nuovo appuntamento con lo show televisivo, in un clima natalizio e con il titolo "Laura XMas House Party". La celebre cantautrice conduce la puntata insieme a Gerry Scotti. Nel corso del programma intervengono ...

Serie TV / News Quarry, la serie tv che racconta un'inutile fuga dal destino La serie statunitense “Quarry - Pagato per uccidere” ha debuttato sull’emittente televisiva Cinemax il 9 settembre 2016. In Italia va in onda sul canale Sky Atlantic dal 19 dicembre 2016. Ispirata all’omonima serie di romanzi di Max Allan Collins, la fiction offre al pubblico un intenso racconto focalizzato su un personaggi...

Serie TV / News The Magicians, magia e mistero nella serie tv disponibile su TIMvision La prima stagione di "The Magicians" debutta sulla piattaforma streaming TIMvision, in anteprima esclusiva per l’Italia, il 20 dicembre 2016. Ispirata all’omonimo libro di Lev Grossman, la serie televisiva segue le vicende di un gruppo di ragazzi nel Brakebills College for Magical Pedagogy, una scuola di magia del Nord America. Il racc...

Serie TV / News Shameless, nella settima stagione ritorna lo humour nero "Shameless", serie tv su una famiglia disfunzionale statunitense di origine irlandese, è ormai giunta alla settima stagione ovvero un traguardo di tutto rispetto per un prodotto del piccolo schermo. La saga suburbana dei Gallagher continua a dispetto di qualunque sventura si posi sulle loro spalle e nella nuova stagione, che in Italia inizie...

Serie TV / News La mafia uccide solo d'estate, la quinta puntata tra calcio e politica La quinta puntata della serie televisiva "La mafia uccide solo d'estate" va in onda su Rai 1 il 19 dicembre 2016. Nel primo episodio i cittadini palermitani sono in trepidante attesa per la partita Palermo-Juventus, finale di Coppa Italia. L'esito della sfida è molto importante, soprattutto per Lorenzo che grazie al padre di Alice ott...

Serie TV / News Timeless, la serie fantascientifica che rivisita la storia La serie televisiva "Timeless" è giunta in Italia l'11 dicembre 2016, in onda su Fox. Creata da Eric Kripke e Shawn Ryan, propone una narrazione fantascientifica nel quale torna il tema del viaggio nel tempo. Il pilot diretto da Neil Marshall costruisce celermente il fulcro del racconto e prende avvio con la rappresentazione del disastro d...