Recensione Lucifer – Gelido Paradiso scritta da Holly Black e disegnata da Lee Garbett per DC Comics

“Lucifer – Gelido Paradiso” è la nuova pubblicazione della Lion Comics divisione della RW Edizioni, questo nuovo fumetto è stato pubblicato lo scorso 17 dicembre 2016 e nel primo numero troviamo i primi sei episodi della nuova storia. Lucifer è stato scritto dall’autrice Holly Black e disegnato da Lee Garbett e Stephanie Hans. In America la serie è stata pubblicata dalla casa editrice DC Comics.

La trama si apre con un fatto molto grave: Dio è morto e l’arcangelo Gabriele, ormai mandato in esilio sulla terra e trasformato in un comune mortale, viene convocato per risolvere il mistero su chi è riuscito a fare un simile gesto. Gabriele decide di affrontare subito il suo primo sospettato, Lucifero, ma ben presto scopre che non è stato sicuramente lui ma che invece è stato ferito con la stessa sostanza che ha ucciso Dio. Per questo decide di farsi aiutare da Lucifero per risolvere questo mistero. Inizia così un viaggio tra diversi mondi, partendo dall’inferno fino ad arrivare nel mondo dei sogni.

Il fumetto è formato da 144 pagine che raggruppano i primi sei capitoli di questa nuova storia. Il racconto davvero ben strutturato percorre i diversi mondi tra quello terreno e quello delle tenebre, con un sottofondo di cattiveria sempre ben presente in entrambi. La storia presenta tanti personaggi, ma ognuno di loro porterà una parte importante del racconto anche se il quadro generale sarà ben chiaro solo verso la fine. I disegni veramente belli sono un punto di forza di questo fumetto, i colori rispecchiano la paura e le tenebre che pervadono l’intero albo.

I due protagonisti Lucifero e l’arcangelo Gabriele sono i due pilastri della storia e intorno a loro viene srotolata tutta una serie di avvenimenti passati e presenti che li rappresentano. Lucifero non è più il re degli inferi, si è trasferito sulla terra e la sua ferita aperta lo porta a collaborare con Gabriele per poter capire come riuscire a curarsi. L’arcangelo Gabriele non è più un angelo ed è stato spedito sulla terra in esilio e trasformato in comune mortale. È stato incaricato di scoprire l’assassino di Dio e per rifarsi agli occhi dei suoi fratelli decide di scoprire chi ha commesso un simile omicidio, il suo primo pensiero va a Lucifero ben presto capirà che questo non è possibile. Durante il loro viaggio attraverso i diversi mondi molte cose vengono a galla e l’epilogo sarà davvero un colpo di scena inaspettato.

L’autrice di Lucifer è Holly Black una famosa romanziera fantasy, tra le sue opere più famose c’è la trilogia “Fate delle Tenebre”. Questo fumetto è il suo primo lavoro per la DC Comics e le è valso la candidatura agli Eisner Awards. Uno dei due disegnatori è Lee Garbett, uno dei suoi primi lavori fu la serie “Dark Misfits”. Per la casa editrice DC Comics ha lavorato per diversi personaggi tra cui Batman, The Outsiders e Midnighter.

© Riproduzione riservata