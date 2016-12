Arrested Devolopment, arriva il film tratto dalla famosa serie tv con Jason Bateman 23/12/2016 15:00 E' probabilmente in corso di lavorazione l'atteso film di "Arrested Devolopment", la famosa serie televisiva del 2003 con Jason Bateman. E oltre all'opera per il grande schermo, dovrebbero arrivare i nuovi episodi tv, per quella che sarebbe la quinta stagione della serie. Il film. Dopo tanto tempo di attese e di annunci, lo scorso 14 dicembre è apparsa la notizia su News Channel 21 che il creatore di “Arrested Devolopment” Mitchell Hurwitz riunirà il cast artistico della serie per realizzare il film tratto dallo show televisivo con Jason Bateman andato in onda per quattro stagioni a partire dal 2003. E oltre al lungometraggio destinato al grande schermo, dovrebbero arrivare altri dieci episodi prodotti per la televisione, in quella che sarebbe la quinta stagione della serie. La serie. Andata in onda negli Stati Uniti dal 2003 al 2006 e in Italia tra il 2004 e il 2009, “Arrested Devolopment” è una serie tv comica incentrata sulle vicende di una famiglia “disfunzionale”. Prodotto da Ron Howard, supervisionato da Mitchell Hurwitz e interpretato principalmente da Jason Bateman, lo show ha avuto un’accoglienza positiva, tanto da vincere premi (Emmy e Golden Globe) e avere un gruppo di fan affezionati e fedeli. Ma nonostante ciò, gli ascolti della serie non sono mai stati stellari, tanto da essere stata chiusa nel 2006 alla sua terza stagione. La serie è stata ripresa nel 2013 con delle puntate trasmesse su Netflix che hanno costituito la quarta season dello show. La trama della serie. “Arrested Devolopment” è incentrata su una famiglia strana e bizzarra, che oggi definiremmo “disfunzionale”. Il protagonista è Michael, piccolo imprenditore di case prefabbricate, vedovo e padre di un tredicenne timido ma maturo. Del proprio nucleo famigliare, l’uomo sembra essere – insieme al figlio – l’unica persona equilibrata. Infatti, Micheal è circondato da un padre pessimo manager, da una sorella gemella superficiale, da un fratello maggiore irresponsabile che vuole fare l’illusionista e da un fratello minore che, a circa trent’anni, è un rimasto immaturo e attaccato alla madre. A Michael e al figlio non resterà che scappare, ma una serie di eventi li bloccherà. Famiglie disfunzionali. Il film di “Arrested Devolopment” molto probabilmente porterà sul grande schermo il tema della famiglia disfunzionale, una problematica molto affrontata dal cinema contemporaneo. Infatti, in questi ultimi anni si è spesso assistito a genitori irresponsabili, figli spaesati, zii sfiduciati, nonni strambi, ecc. Se l’ultimo lavoro sul tema è, in ordine di tempo, “Captain Fantastic”, sono da citare anche “I Tenenbaum” di Wes Anderson, “Little Miss Sunshine” di Jonathan Dayton e Valerie Faris, “Il calamaro e la balena” di Noah Baumbach e, uscendo dal cinema indie statunitense, anche il greco “Dogtooth” di Yorgos Lanthimos. © Riproduzione riservata

Juri Saitta Scritto da Home Personaggi correlati Jason Bateman, Ron Howard

Galleria fotografica

Articoli correlati

Cinema / Recensioni The Gift: recensione del film thriller che gioca sul progressivo cedimento di apparenze Rebecca Hall e Jason Bateman sono i protagonisti, insieme al regista Joel Edgerton, di The Gift, nuovo thriller psicologico costruito sui personaggi, in cui la vicenda conduce fuori dal tunnel oscuri demoni del passato. La trama di The Gift viene esposta attraverso dettami cari al thriller, che svela poco a poco personaggi e situazioni antecedenti...

Cinema / Horror The Gift: il film horror a sorpresa di Joel Edgerton The Gift. Spesso la critica è molto diffidente verso il debutto dietro la macchina da presa degli attori, ma con la stessa frequenza si deve ricredere: è successo così anche all'attore australiano Joel Edgerton ("Exodus: Dei e Re" e "il Grande Gatsby"), che ha potuto realizzare il suo sogno quest'anno con il thriller horror "Th...

Cinema / Thriller The Lost Symbol: il nuovo film tratto dal romanzo di Dan Brown The Lost Symbol è il nuovo film tratto dall’omonimo romanzo di Dan Brown ed è incentrato, come i precedenti “Il codice da Vinci” e “Angeli e demoni” (a loro volta adattati per il grande schermo), sulle avventure del professor Robert Langdon. Nonostante il progetto sia stato annunciato più di un ann...

Cinema / News Chris Hemsworth in Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick, il nuovo trailer mozzafiato Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick nuovo trailer mozzafiato. Warner Bros pubblica il nuovo trailer in italiano di Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick, il film per la regia del Premio Oscar Ron Howard che vedremo, nelle sale italiane, dal 3 dicembre. Protagonista è Chris Hemsworth, già diretto da Howard nel ruolo del ca...

Cinema / Thriller Colonia: il film thriller con Emma Watson e Daniel Brühl Colonia. Quando era ancora un giovane studente, il regista tedesco Florian Gallenberger rimase impressionato dalla visione di uno scioccante documentario su un campo di prigionia nel Cile sconvolto dal colpo di stato di Pinochet. Una volta affermatosi dietro la macchina da presa, e con un Oscar in tasca vinto a 29 anni con il cortometraggio "Quiero...

Cinema / Thriller Inferno, il film di Ron Howard con Tom Hanks ancora una volta professor Langdon Inferno. Non c'è due senza tre: deve averlo pensato il regista premio Oscar Ron Howard (quasi più famoso per essere stato Richie Cunningham nel televisivo "Happy Days" che per l'Oscar vinto nel 2001 con "A Beautiful Mind") quando ha deciso di mettersi dietro la macchina da presa per girare "Inferno", suo terzo adattamento per il grand...

Cinema / News James Horner: Ron Howard ricorda su Twitter il compositore scomparso James Horner, il compositore che aveva vinto ben due premi Oscar con il film "Titanic" è morto dopo essere caduto dal suo monomotore vicino al Quatal Canyon, nella foresta nazionale di Los Padres, nel sud della California. A darne l'annuncio è la sua assistente Sylvia Patrycja che su Facebook ha scritto un messaggio "A...

Cinema Inferno anteprima film: dalle pagine di Dan Brown al set, il terzo con Tom Hanks diretto da Ron Howard Inferno anteprima film. Squadra che vince non si cambia: ne sono più che convinti i produttori del film "Inferno", terzo adattamento per il grande schermo di un romanzo scritto da Dan Brown con protagonista lo studioso Robert Langdon. Visto il planetario successo dei precedenti blockbuster "Il codice da Vinci" e "Angeli e demoni" (prima...

pagina 1 di 3 prev next