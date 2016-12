Recensione The Passenger la nuova graphic novel di Tunué scritto da Carlo Carlei

The Passenger è la nuova graphic novel pubblicata dalla casa editrice Tunué, questa pubblicazione è stata inserita all’interno della collana Prospero’s Books. Il fumetto è stato scritto dal filmmaker Carlo Carlei, che prossimamente dirigerà anche il film, sceneggiato e disegnato da Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso. Con questa graphic novel ci troviamo all’interno di un racconto di mafia che porta in evidenza gli ultimi vent’anni della storia italiana, un thriller metropolitano che ci presenta una Palermo notturna e dai tanti lati oscuri.

La trama di The Passenger si apre con una coppia di sposi americani che si trova in Sicilia per la loro luna di miele. Il loro destino si incrocerà con quello del boss latitante Masino Caligiuri che vuole chiudere i conti con i suoi ex alleati, ma soprattutto ricordare a chi vuole tradirlo che lui non è ancora morto. La coppia di sposi si ferma in un autogrill ed è qui che la ragazza viene presa in ostaggio mentre James, il marito, viene costretto dal boss a farsi portare a Palermo per mettere apposto i suoi affari. in una notta di sangue e di paura in una Palermo addormentata accade di tutto.

Il fumetto tra colpi di scena e sparatorie ci racconta quello che è stata la mafia negli ultimi vent’anni in Italia. Un racconto pregno di ricordi che ci conduce in una terra ferita troppe volte. All’interno di queste pagine ci troviamo in una notte palermitana dove la resa dei conti è venuta a bussare alla porta, le pagine scorrono e un colpo di scena alla volta ci porta verso un epilogo davvero inaspettato. La storia è emozionante e non abbandona neppure per un attimo la suspense che lo contraddistingue. I disegni inquadrano nel miglior modo possibile un racconto davvero tragico, le diverse inquadrature che ci vengono proposte nello scorrere delle tavole sono il frutto della bravura di un grande artista.

L’autore è Carlo Carlei filmmaker di fama internazionale, tra i suoi grandi lavori troviamo “La corsa dell’innocente” 1992 che è stato candidato ai Golden Globe, e nel 2013 “Romeo & Juliet”. Oltre ai film, tra i suoi lavori troviamo anche serie tv come “Padre Pio” e “Ferrari”. Inoltre è stato il regista di opere come “L’aviatore”, “Il Generale della Rovere”, “Il Giudice meschino” e “Il Confine”. Lo sceneggiatore è Marco Rizzo, tra i tanti fumetti che ha scritto le sue migliori opere sono quelle dedicate ai grandi personaggi della storia come Mauro Rostagno, Peppino Impastato, Che Guevara, Jan Karski e Marco Pantani. Con il fumetto “Il prezzo della verità” vince il premio Micheluzzi come miglior graphic novel. Il disegnatore è Lelio Bonaccorso, fumettista, illustratore e insegnante nelle Scuole di Fumetto di Palermo e Messina, ha collaborato con Marco Rizzo per i fumetti dedicati a Marco Pantani, Peppino Impastato, Che Guevara e Jan Karski. Nel 2014 pubblica “419 Africa Mafia” sceneggiato da Loulou Dédola.

