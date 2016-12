The Emoji Movie, prime immagini del film d'animazione

Sono state diffuse le prime immagini del il film d’animazione “The Emoji Movie”.

La trama segue la vita delle immagini che risiedono all'interno dello smartphone: nascoste all'interno della app di messaggistica c’è Textopolis, vivace città dove tutte le emoji abitano, con la speranza di essere selezionate dall'utente del telefono. In questo mondo ogni emoji ha una sola espressione facciale, con eccezione per Gene (T.J. Miller), esuberante e nato senza filtro, con varie espressioni multiple. Determinato a diventare "normale" come gli altri emoji, Gene si fa aiutare dall’amico Hi-5 (James Corden) e da Jailbreak per rompere il codice emoji. Tutto il destino delle emoji dipende da questi tre amici improbabili che deve salvare il mondo prima che le immagini vengano eliminate per sempre.

Il film è diretto da Anthony Leondis. Esce il 4 agosto 2017.

