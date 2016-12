LEGO Worlds, anteprima videogame per PS4 e Xbox One: un mondo di Lego

LEGO® Worlds è il videogioco sviluppato da TT Games e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment, una sintesi del mondo formato mattoncini e della creatività che ad esso si lega. Se nel mondo videoludico la serie LEGO si è unita a diversi brand cinematografici, portando giochi d’azione divertenti e con sezioni da platform game, negli ultimi mesi sono stati diversi gli esperimenti per espandere la saga su piattaforme digitali. L’uscita di Lego Dimensions, legato all’acquisto delle minifigure in formato fisico, si è indirizzata verso il successo di serie quali Skylanders, mentre il progetto LEGO® Worlds segue la scia tracciata dal successo di vendite e incassi di Minecraft.

Il gameplay di LEGO® Worlds ci trasporta in mondi interamente fatti di mattoncini, dove esplorare, costruire e sviluppare la nostra idea di gioco. Il titolo si ispira alle meccaniche di base degli open-world, con un enorme mondo e mappa da visitare, differente per morfologia e caratteristiche ambientali. La raccolta di risorse, o più semplicemente di mattoncini rotondi che fungono da valuta, permette la costruzione graduale di elementi e strutture sempre più complesse. La trasposizione videoludica del classico assemblare manualmente i vari mattonicini viene riproposta in Lego Worlds, con strumenti che permettono di disegnare e dar forma al paesaggio, o posizionando direttamente enormi costruzioni LEGO prefabbricate. La fruizione in solitaria viene arricchita da un’interessante modalità multiplayer online, che permette di esplorare i mondi e affrontare le sfide in compagnia di un altro giocatore.

La grafica di LEGO® Worlds si presenta molto più colorata e ricca del “rivale” Minecraft, a cui si ispira per costruzione casuale dei mondi e della struttura di gioco. L’intera ambientazione è modellata con i classici mattoncini LEGO, che dipingono alberi, corsi d’acqua, terreni, animali, costruzioni e veicoli. L’interazione con lo scenario unisce elementi naturali, come la possibilità di cavalcare cavalli o più fantasiosamente dei draghi, alla guida di mezzi, che possono essere trattori, barche o aerei. La vastità dei mondi si integra con un sistema procedurale di creazione degli stessi, che possono presentare al loro interno differenti combinazioni e paesaggi. La mappa di gioco viene così generata casualmente, con scenari che spaziano dal deserto a formazioni vulcaniche, da zone montuose e ghiacciai a vasti oceani, con set diversi a seconda della zona.

L’uscita di LEGO® Worlds è prevista per il prossimo 24 febbraio, per PS4, Xbox One e Steam. L’accordo con Sony permetterà, inoltre, di avere il pack addizionale LEGO® Agents in esclusiva su PS4 per 90 giorni, contenente nuovi personaggi, veicoli e armi.

