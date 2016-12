Mia moglie, mia figlia, due bebè, inattese gravidanze nel film tv con Neri Marcorè e Serena Autieri 22/12/2016 13:03 "Mia moglie, mia figlia, due bebè" va in onda su Rai 1 il 22 dicembre 2016. La commedia fa parte della serie "Purchè finisca bene", collana di tre film tv che si concludono con un lieto fine. Il film tv "Mia moglie, mia figlia, due bebè" va in onda su Rai 1 il 22 dicembre 2016. La trama racconta la storia di Antonio Novelli e sua moglie Amalia. La loro figlia Noemi sta vivendo le prime esperienze sentimentali, suo padre riconosce la sua maturità e dato che l'albergo di famiglia è avviato, ha intenzionane di avvicinarsi alla pensione e rilassarsi. Amalia assume un atteggiamento diverso e desidera avere un altro figlio, la coppia ci sta provando da molti anni. Antonio sembra essersi rassegnato quando improvvisamente Amalia rimane incita. Un'altra notizia sconvolge l'uomo, anche sua figlia Noemi è in dolce attesa. Gli interpreti principali del film tv sono Neri Marcorè, Serena Autieri e Flavia Gatti. La commedia fa parte della collana "Purchè finisca bene". © Riproduzione riservata

