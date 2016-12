Travelers, la serie tv dove la coscienza viaggia indietro nel tempo

I personaggi utilizzano la loro conoscenza della storia e un archivio di profili dei social network per agire nel XXI secolo, nel corso del 12 episodi della prima stagione scoprono che le vite e le relazioni sono impegnative come le loro difficili missioni. Il pilot della serie televisiva è diretto da Nick Hurran e scritto da Brad Wright .

In " Travelers " ritorna il tema del viaggio nel tempo , rappresentato in numerose recenti produzioni, tra cui "Timeless", attualmente in onda su Fox.

Al centro della serie televisiva c'è il gruppo dei travelers, guidato dall'agente dell'FBI Grant MacLaren, interpretato dall'attore canadese Eric McCormack , noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione alla serie televisiva “Will & Grace” nel ruolo di Will Truman nella. Gli altri protagonisti della fiction canadese sono Marcy (Mackenzie Porter), giovane disabile mentale affidata alle cure del suo assistente sociale, David (Patrick Gilmore), Trevor (Jared Paul Abrahamson), un quarterback di scuola superiore, Carly (Nesta Marlee Cooper), una madre single e Philip (Reilly Dolman), uno studente universitario eroinomane.

Galleria fotografica

Altri articoli Home

Il programma televisivo "Dance Dance Dance" debutta su FoxLife il 21 dicembre 2016. Abbiamo intervistato Clara Alonso, tra i protagonisti dell'edizione italiana del talent show. L'attrice è nota al pubblico internazionale per la sua partecipazione alla serie "Violetta" nel ruolo di Angela Saramego. D: Come ti senti a pochi...

"Shameless", serie tv su una famiglia disfunzionale statunitense di origine irlandese, è ormai giunta alla settima stagione ovvero un traguardo di tutto rispetto per un prodotto del piccolo schermo. La saga suburbana dei Gallagher continua a dispetto di qualunque sventura si posi sulle loro spalle e nella nuova stagione, che in Italia inizie...

La sitcom "The Big Bang Theory" torna alla prima posizione della classifica settimanale delle serie televisive più viste negli Stati Uniti. L'episodio conclusivo della decima stagione, intitolato "The Birthday Synchronicity" e diretto da Nikki Lorre, ha registrato 15.96 milioni di spettatori. Scende alla seconda posizione il police pr...

La quinta puntata della serie televisiva "La mafia uccide solo d'estate" va in onda su Rai 1 il 19 dicembre 2016. Nel primo episodio i cittadini palermitani sono in trepidante attesa per la partita Palermo-Juventus, finale di Coppa Italia. L'esito della sfida è molto importante, soprattutto per Lorenzo che grazie al padre di Alice ott...