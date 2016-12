Charlaine Harris' Grave Surprise Hardcover, nuova serie comics 23/12/2016 10:00 Dynamite Comics lancia l'adattamento comics dei romanzi di Charlaine Harris Charlaine Harris è l’apprezzata scrittrice che ha creato il personaggio di Sookie Stackhouse e l’omonimo ciclo di romanzi, dal quale è poi stata tratta la seguitissima serie Tv True Blood. La romanziera statunitense narratrice di storie prevalentemente fantasy, ha ottenuto il suo più grande successo proprio con le storie di vampiri ambientate in luoghi mistici dove la credenza popolare alimenta vecchi miti. Tra le curiosità comics di questa fine del 2016 la Dynamite Entertainment propone l’adattamento comics del ciclo di romanzi che hanno per protagonista il personaggio di Harper Connelly dal titolo Grave Surprise pubblicato per la prima volta nel 2006.

La trama di Grave Surprise Hardcover vede Harper Connelly che ha la facoltà psichica di trovare e mettersi in contatto con i morti e leggere i lori pensieri, riferiti agli ultimi istanti di vita. Harper si ritrova alle prese con una tomba scoperta nella città di Memphis, dalla quale emergono i resti di due cadaveri. Uno deceduto molto tempo fa mentre l’altra è recentemente scomparsa. Il mistero s’infittisce quando viene rinvenuto anche un terzo corpo. Harper Connelly Mysteries è il ciclo dal quale viene tratta la serie comics della Dynamite. L’originario ciclo prevedeva quattro romanzi da titolo, rispettivamente, Grave Sight (2005), Grave Surprise (2006), An Ice Cold Grave (2007) e Grave Secret (2009). La Dynamite Comics porta tra le pagine dei propri fumetti, per i lettori statunitense, queste storie fantasy-horror della scrittrice Charlaine Harris a partire da questo dicembre 2016. © Riproduzione riservata

