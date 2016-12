Laura XMas House Party, canzoni e ospiti in un clima natalizio

La terza puntata di "House Party" va in onda su Canale 5 il 21 dicembre 2016.

Laura Pausini è la principale protagonista del nuovo appuntamento con lo show televisivo, in un clima natalizio e con il titolo "Laura XMas House Party".

La celebre cantautrice conduce la puntata insieme a Gerry Scotti. Nel corso del programma intervengono numerosi ospiti: Sergio Castellitto, Teo Mammuccari, Geppi Cucciari, Fabio Volo, Luca Argenreo, Dino Abbrescia e Riccardo Rossi.

Laura Pausini interpreta numerose canzoni accompagnata dall'orchestra diretta dal suo compagno Paolo Carta. Insieme alla cantautrice si esibiscono Rupert Everett in “Let it snow! let it snow!”, il coro gospel Solosingers in “Oh happy day”, il Coro giovanile del Saint Louis College e suo padre Fabrizio in "Lo sapevi prima tu".

