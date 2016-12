Quarry, la serie tv che racconta un'inutile fuga dal destino

La serie statunitense “Quarry - Pagato per uccidere” ha debuttato sull’emittente televisiva Cinemax il 9 settembre 2016. In Italia va in onda sul canale Sky Atlantic dal 19 dicembre 2016.

Ispirata all’omonima serie di romanzi di Max Allan Collins, la fiction offre al pubblico un intenso racconto focalizzato su un personaggio forte e complesso che affronta i lati positivi e negativi della sua esistenza.

Il primo episodio intitolato “Il beneficio dell’acqua” (Titolo originale: “"You Don't Miss Your Water”) si apre con una scena cruenta. Il protagonista della serie rinviene sulla sponda di un fiume, riacquista i sensi, brandisce un’arma da fuoco e spara alcuni colpi verso un uomo girato di spalle. Non è rivelato alcun dettaglio sull’identità dei due, lo spettatore resta ignaro dei motivi alla base della sequenza.

La vera narrazione prende avvio da un luogo specifico, l’aeroporto di Memphis. Il caporale Arthur Solomon e il sergente Mac Conmay sono tornati dal Vietnam e vengono accolti da una veemente protesta contro di loro, coinvolti e successivamente assolti per un presunto massacro a Quan Thang.

L’interprete principale della serie è Logan Marshall-Green, il quale trasporta al personaggio una espressione sconvolta per ciò che sta gli accadendo intorno. La trama inizia a concentrarsi con forza su Mac, il quale torna a casa ed è accolto con gioia dalla moglie Joni. Un tuffo nella sua piscina evoca in lui angosciosi ricordi, una prima spia delle profonde inquietudini che lo tormentano.

La serie racconta il tentativo di Mac di riacquisire uno stile di vita normale. Cerca un lavoro come istruttore di nuoto ma la sua reputazione sembra influire sulle persone che avvicina e questa sua ambizione è negata. L’uomo mostra i primi segni di sconforto, rifiuta di accompagnare la moglie al cinema, preferisce nuotare. Improvvisamente vede un uomo a bordo piscina, gli domanda: “Chi sei tu? Che di fai a casa mia?”, lo sconosciuto si rivolge al protagonista con atteggiamento disinvolto, come se conoscesse il suo stato d’animo: “Puoi chiamarmi il Broker e sono qui per offrirti un’opportunità” - spiega mentre fa scorrere su un tavolo un borsello con trenta mila dollari, L’offerta è chiara, diretta, diventare un sicario - “Nel corso dei mesi ti assegnerò incarichi di vario tipo, 4 mila per ciascuno fino a coprire il totale”.

Il protagonista non accetta la proposta del Broker e trova un lavoro come meccanico. La quotidianità è schematica, povera di sensazioni, per lui come per Arthur. Quest'ultimo rivela a Mac il suo malcontento: ”Tu riesci a provare un’emozione? Una sola emozione? Beh, io no”. Il Broker ha offerto la stessa opportunità anche a lui e a differenza di Mac ha accettato e ceduto alla tentazione di un guadagno facile. Per colpire il primo bersaglio, Arthur chiede aiuto proprio a Mac.

Il corso degli eventi da risultati disastrosi, Arthur sta per colpire il bersaglio designato ma è sorpreso alle spalle da un altro uomo. Mac assiste alla scena da lontano ma una volta appresa la gravità della situazione irrompe nell'appartamento e si scaglia contro l'aggressore del suo amico. I turbamenti emotivi del protagonista sono proposti nuovamente in un contesto subacqueo, l'episodio si avvia verso la sua conclusione e lo spettatore percepisce l'imminente emersione delle inquietudini vissute dal personaggio. La sua iniziale compostezza si sgretola dinanzi al destino ed è il Broker a presentargli un'amara realtà: “Ci vuole un certo tipo di uomo per fare un certo tipo di cose, avido, svuotato, duro come la roccia, come una cala di pietra, Penso che ti chiamerò Quarry”.

Mac resiste, vuole sanare il debito di Arthur e portare a termine la sua missione. Buddy, un uomo del Broker, gli mostra il prossimo bersaglio. Dopo averlo pedinato, scopre che è l’amante di sua moglie. Mac è stravolto, in balia del suo destino, conclude la sua missione e assassina l'uomo. La sfocata luce di una cabina telefonica mostra la resa del personaggio mentre contatta il Broker e chiude la conversazione esclamando: “Ho fatto”.

Tra le serie originali Cinemax focalizzate su un personaggio costretto ad agire tra il bene e il male c’è “Banshee”, dove il protagonista principale Lucas Hood è obbligato dal destino a scelte estreme per sopravvivere.

