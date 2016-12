Recensione del film Florence 21/12/2016 07:30 "Florence" è il film di Stephen Frears con Meryl Streep e Hugh Grant, tratto da una storia vera. Florence (“Florence Foster Jenkins”) è il film commedia di Stephen Frears con Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg e Rebecca Ferguson. All’inizio vediamo Florence vestita da angelo scendere dall’alto del palcoscenico: solo un’attrice come la Streep poteva possedere la versatilità di mettersi in gioco per qualsiasi boutade. Florence si rade i capelli, pur di indossare comodamente le parrucche. “Riesci ad immaginare com’e dev’essere tenere quasi 3000 persone nel palmo della mano”, dice al marito St. Clair Bayfield, evidenziando che è più il desiderio di influire sulle persone che mettere in luce le proprie capacità canore. Florence Foster Jenkins pur non avendo capacità canore si esibisce ad un ristretto numero di persone. “È meglio stare senza pane che senza Mozart”, afferma al pianista Cosmé McMoon, che è interpretato da Simon Helberg (Howard Wolowitz di “Bing Bang Theory”). Da bambina volle studiare canto, il padre la dissuase e grazie all’eredità lasciatale poté prendere di nuovo le ambite lezioni. Il regista Stephen Frear sa dosare dettagli e scene di azione, che in una vicenda simile - tratta da una storia vera - è necessaria. Non è facile neanche cantare malamente, ma Meryl Streep riesce in questa performance: “Alza il palato molle - consiglia il docente - c’è da lavorarci. Ma non hai mai cantato meglio di così”. Così restituisce la fiducia a Florence. Esemplare è il modo in cui tutti la assecondano, e con una mimica allusiva Clair Bayfield riesce a restituire questo senso di protezione. Solo con un cast di attori tanto fluido era possibile ciò: il senso di protezione di Bayfield - un istrionico Hugh Grant - è l’altro aspetto del film, che Frears ripropone dopo “Lady Henderson presenta” (2005), “The Queen - La regina” (2006), “Philomena” (2013). La prima volta che appare sul vasto palco, il pubblico la asseconda. Una donna camicia a sghignazzare ed è accompagnata fuori. Gli altri nascondono le risate ma alla fine chiedono addirittura il bis. Al di là delle performance, è il contorno ad essere essenziale: lo status di Florence la porta ad essere accettata. Ed il film diventa anche la storia di come essere una persona influente faccia convergere doti inesistenti. E il riflesso attuale, che virato nella musica mostra come l’uso di un mezzo - ad esempio quello televisivo - crei talenti con poche qualità. E anche le recensioni vengono pilotate, tanto che Clair Bayfield riesce a convincere i giornalisti a giudicare in maniera positiva la performance. Nulla quindi sarebbe possibile senza il marito, Clair Bayfield che la compiace, crea un mondo dorato per lei, fittizio ma reale. Al nuovo concerto il teatro è colmo di spettatori, tra marinai venuti per guardare i décolleté delle ospiti e avventori: “quegli uomini vengono dalla guerra - dice Clair a Florence spaventata - puoi sanarli, coniglietta”. E anche il pianista Cosmé McMoon - riluttante - accetta grazie ad un codicillo sul testamento di Florence. Anche lui è incredulo: “Ho suonato al Carnegie Hall”, dice. Neanche il titolo del giornale, “Peggior cantante dell’anno” riesce a demordere Clair: lui compra tutte le copie del quotidiano. Una tacita connivenza tra i due che richiama le trame de "Le relazioni pericolose" (1988). Devozione verso i propri obbiettivi e aiuto di persone vicine: è questo il racconto magistrale che propone Stephen Frears. © Riproduzione riservata

Giovanni Menicocci Scritto da Home Personaggi correlati Meryl Streep, Hugh Grant, Stephen Frears

Galleria fotografica

Articoli correlati

Cinema / News Meryl Streep e Mamie Gummer, madre e figlia protagoniste in Dove eravamo rimasti Ricki and the Flash, ovvero Dove eravamo rimasti secondo il titolo italiano, inaugura il Festival di Locarno domani, 5 agosto, con la proiezione in anteprima mondiale in Piazza Grande. La protagonista del film è Meryl Streep che, dopo 19 nomination e tre Oscar vinti, accetta la sfida di interpretare l'esuberante cantante leader di una rock b...

Cinema / News Meryl Streep rocker da urlo in anteprima mondiale al Festival di Locarno Meryl Streep rocker doc. Anteprima mondiale per Ricki and the Flash che il 5 agosto in Piazza Grande inaugura il sessantottesimo Festival di Locarno. Protagonista del film è Meryl Streep, diretta dal regista Premio Oscar Jonathan Demme (Il silenzio degli innocenti, 1991) per la sceneggiatura di un altro Premio Oscar, Diablo Cody (Juno, 2008)...

Cinema / Recensioni Into the Woods, Disney porta il musical cult di Broadway a Hollywood Into the Woods film diretto da Rob Marshall, scritto da James Lapine, tratto dal musical di Stephen Sondheim e James Lapine che ha debuttato a San Diego nel 1986. Into the Woods trama. In un regno lontano lontano vivono il Fornaio e sua moglie, che da molto tempo cercano di avere un figlio, ma senza riuscirci. Un giorno una terribile strega si pre...

Cinema Into the Woods anteprima film, Rob Marshall porta il mondo incantato sul grande schermo Into the Woods. Dopo Cenerentola a firma di Kenneth Branagh, arriva un'altra pellicola di casa Disney: Into the Woods per la regia di Rob Marshall che sul grande schermo ha portato precedenti musical di successo come Chicago (2002) e Nine (2009). Trama. Into the Woods è stato definito come una sorta di medley delle fiabe più amate de...

Cinema Inferno anteprima film: dalle pagine di Dan Brown al set, il terzo con Tom Hanks diretto da Ron Howard Inferno anteprima film. Squadra che vince non si cambia: ne sono più che convinti i produttori del film "Inferno", terzo adattamento per il grande schermo di un romanzo scritto da Dan Brown con protagonista lo studioso Robert Langdon. Visto il planetario successo dei precedenti blockbuster "Il codice da Vinci" e "Angeli e demoni" (prima...

Cinema Professore... per forza film commedia, Hugh Grant sceneggiatore in crisi creativa Professore... per forza commedia con Hugh Grant. Professore... per forza è un film di genere commedia sentimentale Usa del 2015, diretto da Marc Lawrence su sceneggiatura dello stesso regista. Il film è stato prodotto da Castle Rock Entertainment. Quarta prova in regia per Lawrence, famoso come sceneggiatore di commedia brillanti ("Pi...

Cinema Into the Woods anteprima film, Meryl Streep e Johnny Depp insieme nel musical fiabesco targato Disney nei cinema a Pasqua Into the Woods anteprima film. “Maleficent” docet: il planetario boom del film con la cattivissima Angelina Jolie incentrato sulla memorabile antagonista de “La bella addormentata nel bosco” ha dato il definitivo via a una moda ormai dilagante in quel di Hollywood, ovvero del ritorno in auge del genere fantasy. In questa sci...

pagina 1 di 4 prev next