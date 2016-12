Blade Runner 2049, primo video del film sci-fi

È stato pubblicato il primo trailer del film “Blade Runner 2049”, diretto da Denis Villeneuve.

Nelle immagini K (Ryan Gosling) si trova in un luogo deserto, dalla foschia colo sabbia. Avanza verso una stuttura ovale, per poi entrare in una casa. Qui tocca i tasti di un pianoforte, e ale spalle appare Rick (Harrison Ford) che gli punta contro una pistola.

Nella trama - che si svolge trenta anni dopo gli eventi del primo film - l’Officer K (Gosling) scopre un segreto che potrebbe gettare la società nel caos. La scoperta di K lo porta in una missione per trovare Rick Deckard (Ford), ex membro della polizia di Los Angeles scomparso da 30 anni.

Nel cast del film ci sono Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Dave Bautista e Jared Leto. Il film esce il 6 ottobre 2017.

© Riproduzione riservata