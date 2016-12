Recensione Aleister Arcane comics, la nuova serie horror a fumetti 22/12/2016 10:00 IDW Publishing lancia una nuova serie comics horror scritta da Steve Niles e illustrato da Breehn Burns Steve Niles e Breehn Burns nel 2004 avevano già scritto e disegnato una storia horror-comics dal titolo Aleister Arcane, del quele è stato recentemente annunciato un possibile film con protagonista l’attore hollywoodiano Jim Carrey. IDW Publishing ripropone la storia di Aleister Green, personaggio protagonista del fumetto, in una nuova serie che ha avuto inizio a partire da questo dicembre 2016. La trama di Aleister Arcane è incentrata sulla vita di Aleister Green, diventato un affermato giornalista locale che lavora come meteorologia in una conosciuta emittente cittadina ma con la passione per la fantascienza e soprattutto per le narrazioni horror. Esperto di riti arcani, di letteratura e di film che trattano del tema del terrore, Aleister intrattiene il pubblico serale con una trasmissione su questi aspetti misteriosi, dal titolo Aleister Arcane. La sua fama come Aleister Arcane cresce e diventa maggiore della stima verso il meteorologo, tanto che viene raggiunto da un’offerta che non può rifiutare, presentare una trasmissione televisiva horror nella sua città nativa. Ben presto si renderà conto che gli abitanti della sua amata cittadina non amano affatto le tematiche horror da lui proposte, mentre i suoi editori gli imporranno nuove regole, ma questo è soltanto l’inizio della storia. Aleister Arcane non è solo una splendida storia horror della quale tuttavia mantiene i tratti narrativi, è anche una vicenda dalle tematiche umane, il fallimento appena dopo il successo, un’involuzione dove meno si attendeva e dove maggiore era la voglia di dimostrare il proprio valore facendo ciò che più appaga, la solitudine della sconfitta umana. Aleister Arcane è per fortuna anche una grande storia per ogni appassionato di fumetti horror, dalla grafica accattivante, con tematiche narrative ben esposte ed i personaggi principali ben approfonditi. Offre delle colorazioni che definiscono un’ambientazione tetra e che si sposano alla perfezione con le tematiche narrative proposte. Steve Niles e Breehn Burns propongono questa nuova e promettente serie comics, edita dalla IDW Publishing a partire da dicembre 2016, attesa oltreoceano e di sicuro interesse per tutti gli appassionati del vecchio continente. © Riproduzione riservata

