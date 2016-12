Serie tv più viste negli USA: 'The Big Bang Theory' balza nuovamente in testa alla classifica 19/12/2016 19:30 La classifica delle serie televisive più viste negli Stati Uniti dal 12 al 18 dicembre 2016. La sitcom "The Big Bang Theory" torna alla prima posizione della classifica settimanale delle serie televisive più viste negli Stati Uniti. L'episodio conclusivo della decima stagione, intitolato "The Birthday Synchronicity" e diretto da Nikki Lorre, ha registrato 15.96 milioni di spettatori. Scende alla seconda posizione il police procedural "NCIS". Il decimo episodio della quattordicesima stagione, intitolato "The Tie That Binds" e diretto da Arvin Brown, è stato seguito da 14.74 milioni di spettatori. Perde una posizione anche "Bull" e va ad occupare il terzo posto della classifica. Il nono episodio, intitolato "Light My Fire" e diretto da Dennis Smith, è stato visto da 11.61 milioni di spettatori. © Riproduzione riservata

