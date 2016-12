Dance Dance Dance, intervista a Clara Alonso: 'mi è sempre piaciuto ballare'

Il programma televisivo "Dance Dance Dance" debutta su FoxLife il 21 dicembre 2016.

Abbiamo intervistato Clara Alonso, tra i protagonisti dell'edizione italiana del talent show. L'attrice è nota al pubblico internazionale per la sua partecipazione alla serie "Violetta" nel ruolo di Angela Saramego.

D: Come ti senti a pochi giorni dall'inizio di "Dance Dance Dance"?

R: Sono molto contenta e molto ansiosa di vedere le puntate. C’è tanto lavoro dietro e tanta qualità che vorrei vederlo già subito. È un programma nuovo, un nuovo format che non avevo mai visto in tv, È fighissimo, si ripropongono i video musicali più forti della storia, ho potuto mettermi nei panni dei miei artisti preferiti.

D: Partecipi in coppia con il tuo fidanzato Diego Dominguez. Come avete vissuto questa esperienza?

R: Quando ero piccola ho iniziato a studiare per i musical, ho fatto quattro anni di ballo. Mi è sempre piaciuto ballare ma non ho mai ballato da professionista, faccio l’attrice. Ho lasciato il ballo quando ho iniziato a lavorare sul set. Lui non aveva mai preso lezioni di ballo ma gli piace l'hip pop, ha fatto la tournée di Violetta e ha iniziato lì a ballare. Lavoriamo davvero tanto, non scherziamo quando ci dobbiamo allenare, restiamo sempre molto concentrati su quello che dobbiamo fare, anche perché è un grande responsabilità.

D: Hai trovato difficoltà?

R: Si, sicuramente per le tante ore di allenamento. Io sono abituata a state tante ore sul set come attrice ma così tante ore a ballare il corpo si stanca.

D: Non sei una ragazza sportiva?

R: Facevo yoga, praticavo sport da piccola. Ora sono un po' pigra, perciò allenarmi dalle otto alle dieci ore al giorno è stato davvero impegnativo.

D: Hai mai pensato di diventare una ballerina?

R: Quando ero piccola cantare era la cosa che mi piaceva di più. Ho iniziato in questa scuola di musical e mi sono resa conto che mi piaceva di più recitare, non sognavo di diventare una ballerina. Ora che ho avuto la possibilità di salire sul palco, con schermi stupendi, la realtà aumentata, sicuramente mi mancherà tutto questo.

D: Credi che la vostra coppia possa vincere il talent show?

R: Secondo me abbiamo tante qualità per potere arrivare in finale e anche per vincere. A entrambi piacciono le sfide, ne abbiamo avute tante. Sicuramente abbiamo imparato tante cose, avevamo già lavorato insieme ma non così. Mi sono resa conto che Diego è un lavoratore stupendo, rispettoso con i suoi compagni, mi da molta forza.

D: "Dance Dance Dance" debutta in televisione pochi giorni prima delle festività natalizie. Come trascorrerai questo periodo?

R: Per natale sarò in Spagna e a capodanno in Argentina per vedere la mia famiglia.

