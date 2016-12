Film più visti della settimana in USA: 'Rogue One' e 'Collateral Beauty' sono le novità

Il box office dei film più visti negli Stati Uniti dal 16 al 18 dicembre 2016 vede al primo posto il film della Walt Disney “Rogue One: A Star Wars Story” (leggi la recensione): con 155.000.000 di dollari la storia di Jyn Erso che riunisce i ribelli per combattere l’Impero è il terzo maggiore incasso del 2016 (e il 12esimo di tutti i tempi). Il film è anche primo in Italia con 3.080.317 euro.

Al secondo posto c’è sempre un film della Walt Disney,“Moana” (“Oceania”) che totalizza 161.858.745 dollari. La storia è quella di Vaiana (Moana in inglese) che da giovane imperatrice riporta il benessere nella propria isola totalizza. Al terzo posto si conferma la commedia della Paramount “Office Christmas Party” (“La festa prima delle feste”, leggi la recensione): Carol Vanstone è una manager che vuole licenziare i dipendenti a meno che non si firmi un contratto milionario (31.518.267 dollari).

Al quarto posto c’è il nuovo film della Warner Bros. “Collateral Beauty” con 7.000.000 di dollari: la trama è di un agente pubblicitario che in crisi che scrive lettere indirizzate ad entità astratte come tempo, l'amore e la morte fino ad incontrare personaggi che le incarnano. Al quinto posto resta “Fantastic Beasts and Where To Find Them” (“Animali fantastici e dove trovarli”, leggi la recensione): la storia di Newt Scamander che protegge le creature presenti nella sua valigia e incassa in totale 207.681.095 di dollari.

