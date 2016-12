La mafia uccide solo d'estate, la quinta puntata tra calcio e politica

La quinta puntata della serie televisiva "La mafia uccide solo d'estate" va in onda su Rai 1 il 19 dicembre 2016.

Nel primo episodio i cittadini palermitani sono in trepidante attesa per la partita Palermo-Juventus, finale di Coppa Italia. L'esito della sfida è molto importante, soprattutto per Lorenzo che grazie al padre di Alice ottiene agevolazioni per il mutuo. Nel frattempo Massimo affronta le conseguenze per il suo avvicinamento alla criminalità organizzata.

Il secondo episodio racconta gli effetti delle elezioni politiche sulla città di Palermo. La gelosia complica il rapporto tra Pia e Lorenzo, quest'ultimo sceglie di compire un gesto importante pur di vedere realizzato il desiderio di avere una casa nuova.

Diretta da Luca Ribuoli, la fiction è ispirata a all'omonimo film del 2013 diretto e interpretato da Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif.

