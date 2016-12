Timeless, la serie fantascientifica che rivisita la storia

La serie televisiva "Timeless" è giunta in Italia l'11 dicembre 2016, in onda su Fox.

Creata da Eric Kripke e Shawn Ryan, propone una narrazione fantascientifica nel quale torna il tema del viaggio nel tempo.

Il pilot diretto da Neil Marshall costruisce celermente il fulcro del racconto e prende avvio con la rappresentazione del disastro dell’Hindenburg del 6 maggio 1937. La trama si sposta nell’epoca contemporanea e introduce la protagonista principale della fiction Lucy Preston, professoressa impegnata a salvare un dipartimento interpretata dall’attrice statunitense Abigail Spencer.

L’antagonista Garcia Flynn (Goran Višnjić) guida un’irruzione all’interno di una struttura della Mason Industries, dove è custodita una misteriosa macchina che permette di viaggiare nel tempo. Il criminale riesce a impadronirsi del mezzo, che una volta azionato svanisce nel nulla.

La serie televisiva non offre allo spettatore precisi dettagli sulla realizzazione, le caratteristiche e le funzionalità della macchina del tempo. A seguito dell’azione di Flynn, la sicurezza nazionale chiede aiuto proprio a Lucy, la quale è condotta alla Mason Industries e conosce il sergente Wyatt Logan (Matt Lanter) della squadra Delta. Connor Mason (Paterson Joseph) riassume la funzione del mezzo di cui è entrato in possesso il criminale ma la sua descrizione non è sufficiente per Lucy, la quale chiede maggiori spiegazione. L'agente Denise Christopher si rivolge alla protagonista dicendole: “Vuole dire che ha inventato una macchina del tempo e ha scelto di non dirlo al governo ma è stata rubata dai terroristi”.

Utilizzando la macchina del tempo è possibile modificare il corso della storia, pertanto Lucy chiede a Mason: “E perchè lei ha costruito una cosa così pericolosa?”, lo scienziato risponde in maniera confusa: “Non lo avevo considerato”.

Alla professoressa Lucy Preston e al sergente Wyatt Logan è chiesto di utilizzare il primo prototipo “Scialuppa di salvataggio” per recuperare la “Nave madre” in possesso di Flynn. Il terzo membro dell'equipaggio è il programmatore Rufus Carlin (Malcolm Barrett), il quale viene introdotto nel racconto con un alone misterioso, Connor lo convince a intraprendere la missione: “Sappiamo entrambi perché devi andarci tu” .

I tre personaggi viaggiano nel tempo e tornano nel 1937. Lucy intuisce che lo scopo di Flynn è impedire il disastro dell’Hindenburg. Action e mistero seguono lo sviluppo del primo episodio, la cui conclusione propone una intensa sequenza per favorire il coinvolgimento del pubblico.

La serie è stata trasmessa sull’emittente statunitense NBC dal 3 ottobre al 12 dicembre 2016.

