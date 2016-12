Star Comics lancia la una nuova serie a fumetti, Levius 21/12/2016 10:00 Levius è stata realizzata dall'autore Haruhisa Nakata, una storia tra riscatto sociale e abilità robotiche Levius è la nuova serie manga proposta e distribuita in Italia dalla casa editrice Star Comics. Un manga ambientato in un contesto ostile perché segnato dalla guerra e dove l’ingegneria meccanica e robotica ha sviluppato protesi sostitutive di arti umani che in parte potenziano le capacità degli individui. Levius è un ragazzo che scappa dalla sua città perché ha perso tutto, anche un arto al posto del quale gli viene impiantata una protesi robotica, sostituitogli dopo averlo perso per colpa del conflitto bellico che si ritrova a vivere con lo zio nella metropoli. Levius comincia ad interessarsi agli incontri di boxe dove si sfidano partecipanti dotati di protesi meccaniche realizzate con tecnologia robotica. In questo nuovo ambiente nel quale si è affacciato con l’aiuto dello zio, Levius intravede la possibilità di un riscatto sociale e comincia così il suo percorso di pugile. Star Comics propone questo nuovo manga realizzato dal mangaka giapponese Haruhisa Nakata che nel corso della sua attuale carriera ha prodotto anche Maureca No Ki pubblicato nel 2010 in Giappone. Nel 2013 è invece cominciata la pubblicazione di Levius edito solo ultimamente dalla Shueisha e distribuito in Italia dalla Star Comics a partire dal 21 dicembre 2016. Star Comics ha inoltre annunciato che la collaborazione con gli editori giapponesi per le opere del mangaka Haruhisa Nakata non si esaurisce al predetto lavoro ma continuerà con la prossima opera di detto autore dal titolo Levius/Est che sarà pubblicato in Italia a partire la prossimo giugno 2017. © Riproduzione riservata

