DC Comics Supergirl, Being Super, il nuovo inizio di Kara

La DC Comics lancia una nova avventura che vede per protagonista ancora una volta Supergirl, personaggio che sta vivendo un periodo di ritorno al centro della scena. Non solo per i fumetti che la vedono protagonista ma anche per l’approdo sul piccolo schermo.

Kara è alle prese con i problemi e con le insicurezza della sua giovane età quando il suo mondo viene sconvolto da una minaccia mortale. Dovrà lottare con i suoi dubbi e risolverli se vorrà essere d’aiuto per salvare la sua città e dare inizio alla sua vita da supereroina. La nuova serie è scritta da Mariko Tamaki (This One Summer) ed illustrata da Joëlle Jones (Lady Killer).

Supergirl è stata da sempre uno dei personaggi dei fumetti maggiormente apprezzato così come il cugino Kal-El, Superman. Tanto da renderla la protagonista di un lungometraggio che nel 1984 ha lanciato nei panni dell’eroina DC Comics l’avvenente Helen Slater, nel cast erano presenti anche Peter O'Toole e Faye Dunaway. Mentre il 2015 è stato l’anno in cui è partita la nuova serie televisiva che ha visto vestire i panni di Supergirl a Melissa Benoist.

Supergirl ha avuto diverse vite nei fumetti. Già nel novembre del 1972 veniva lanciata una serie dall’omonimo titolo mentre nel 1982 fu la volta della serie intitolata The Daring New Adventures of Supergirl. Nel 2012, invece, venne lanciata la serie Ame-Comi: Supergirl. Un nuovo inizio per l’eroina DC fu scritto anche nel 2011 - dal titolo del primo episodio: The End Of The Beginning. Il 2016 è l’anno delle nuove versione di Supergirl. La prima lanciata a gennaio 2016 è legata alla serie Tv omonima ed è intitolata Adventures of Supergirl, riprende le atmosfere e la trama della serie televisiva. Mentre la seconda, appunto, verrà lanciata a partire dalla fine di dicembre 2016 negli Stati Uniti ed intitolata Supergirl: Being Super.

© Riproduzione riservata