Shameless, nella settima stagione ritorna lo humour nero

"Shameless", serie tv su una famiglia disfunzionale statunitense di origine irlandese, è ormai giunta alla settima stagione ovvero un traguardo di tutto rispetto per un prodotto del piccolo schermo. La saga suburbana dei Gallagher continua a dispetto di qualunque sventura si posi sulle loro spalle e nella nuova stagione, che in Italia inizierà ad anno nuovo, abbiamo visto una fugace apparizione di Mickey appena rilasciato dalla polizia e già in fuga per il Messico. I fan del giovane rissoso omosessuale impegnato in una relazione con Ian non se lo potranno dunque godere appieno e pare proprio che quello di Mickey sia, se non un addio definitivo, quantomeno un lungo arrivederci sancito da un toccante e lungo bacio fra i due giovani.

Al di là di questo la stagione numero 7 di "Shameless" ci fornirà notevoli spunti di riflessione, primo fra tutti il ritorno di dosi massicce di umorismo nero come è accaduto nelle prime stagioni. Contrariamente a quanto emerso di recente, vedremo tutti i personaggi principali essere schiavi di qualcosa come nelle prime puntate, che sia droga, alcool, sesso o altro: questo è stato uno degli elementi vincenti nei primi episodi, ed evidentemente gli sceneggiatori hanno pensato bene di tornare alle origini.

L'ottimo andamento della serie tv è sotto gli occhi di tutti e del resto una media di ascolti di 5,8 milioni non si vede tutti i giorni. L'attaccamento dei fan è stato premiato e, proprio oggi, è giunta la notizia ufficiale di un rinnovo di "Shameless" anche per una ottava stagione. A dare la lieta novella è stata Showtime, proprio dopo la puntata finale della settima stagione ed ora c'è solo da attendere i dodici nuovi episodi che vedranno la luce presumibilmente la prossima primavera.

La trama di "Shameless", che non a caso significa letteralmente "senza vergogna", è l'esatto opposto delle famiglie felici e produttive dell'epoca d'oro delle sit-com, nelle quali i momenti di conflitto vengono affrontati in modo costruttivo e con coesione. Forse proprio questo è ciò che piace dei Gallagher: una spietata dose di realismo. Sperduti nei grigi sobborghi di South Chicago e in balia dell'alcolizzato padre Frank, i cinque figli Fiona, Lip, Ian, Debbie, Carl e Liam devono crescere in fretta cercando di cavarsela ma non fanno altro che perpetuare ad libitum il degrado nel quale vivono dal giorno della nascita.

© Riproduzione riservata