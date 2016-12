Super Mario Run, recensione videogame per iOS: I have an Apple, I have a Mario

Super Mario Run è il videogioco di Nintendo in esclusiva temporale per dispositivi mobile Apple, con una versione free-to-play scaricabile su iPhone e iPad. Il gioco è disponibile sia gratuitamente, con i primi tre livelli e le sfide di Toad, che nella versione completa, comprendente tutti i capitoli dei sei mondi differenti, per un’esperienza completa al prezzo di 9,99 euro. L’offerta combinata della casa di Cupertino con la grande N giapponese, approdata nell'universo mobile con Miitomo lo scorso marzo e passata dal successo estivo di Pokemon Go, si arricchisce così del brand videoludico più famoso in assoluto. L’esordio, con il record di download nell’App Store, configura la serie Mario come un sicuro successo anche nell’ambito smarthpone, grazie ad una struttura e un game-design come sempre perfetto. Il gioco, interamente tradotto in lingua italiana, si pone come uno dei migliori titoli disponibili su device Apple, con una versione Android attesa per il prossimo anno.

I livelli presenti in Super Mario Run sono quattro divisi in sei mondi differenti, per conformazione, nemici e ambientazione. Se la versione free-to-play permette di giocare liberamente ai primi tre livelli, più un piccolo assaggio del quarto mondo, l’avventura completa nel mondo di Mario e Browser si sblocca solamente con l’acquisto del pacchetto a pagamento. La progressione all’interno del titolo passa dalla raccolta di monete, dalle classiche sino a quelle rosa, per poi rigiocare il livello e raccoglierne di altre colorazioni, dal blu al viola. La rigiocabilità è infatti una delle caratteristiche dell’esperienza di Mario su mobile, con un sistema di punteggi e classifiche condiviso online e con gli amici, grazie ad un’impostazione basata su livelli brevi e veloci.

Il gameplay di Super Mario Run viene adattato alla rapidità e immediatezza dei titoli su mobile, con Mario in corsa continua verso la bandiera finale, con meccaniche simili a quelle degli endless runner. L’intera struttura mantiene comunque le caratteristiche base della serie, con salti singoli e doppi, la distruzione di mattoncini e l’interazione con elementi dello scenario, come gli iconici tubi verdi, la scivolata e un parco di nemici che spaziano dai Goomba alle tartarughe.

La grafica di Super Mario Run riproduce lo stile cartonesco, morbido e arrotondato degli ultimi capitoli usciti su dispositivi portatili, con un disegno visivo che ricorda i capitoli apparsi su Nintendo DS e successivamente su 3DS. Lo stile grafico colorato mantiene tutte le caratteristiche del brand, con animazioni e un carnet di personaggi giocabili che spaziano da Mario a Peach, da Luigi e Toad. I livelli comprendono ambientazioni dal verde dei prati alla verticalità di cieli e nuvole, con scenari subacquei e underground, forti di un level design assolutamente vario e dalla progressione sempre più complessa e profonda.

